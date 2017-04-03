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林夕邀他去香港 柯文哲：我去過很多次了

2017-04-03  09:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前在東南亞考察之旅時，說出「香港很無聊，香港一個小島有什麼好看的？」隨即引起各界爭論，香港歌手何韻詩、作詞人林夕接連邀柯P到香港一遊，對此柯文哲直說「不用啦，香港我去過很多遍了。」

據《蘋果日報》報導，柯文哲昨晚結束東南亞之旅回到台灣後，坦言現在的重點是要檢討為何旅遊人次不如香港。他認為台灣肯定比香港更好玩、好吃、好看，但香港的國際觀光客卻比台灣還要多，所以未來要去規劃如何爭取國際旅客。

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  • 台北市長柯文哲被香港歌手何韻詩、作詞人林夕接連邀約到香港一遊，他直言「不用啦，香港我去過很多遍了。」（資料照，記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲被香港歌手何韻詩、作詞人林夕接連邀約到香港一遊，他直言「不用啦，香港我去過很多遍了。」（資料照，記者黃耀徵攝）

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