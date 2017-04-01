太陽花一審無罪 邱毅怒髮衝冠嗆「狗屎」

2017-04-01 17:41

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於太陽花學運被告林飛帆、陳為廷、黃國昌等22人一審獲判無罪，前立委邱毅於臉書上怒批「狗屎判決」，並認為，如果「公民不服從」就可豁免刑事責任，則「軍公教警消為年金改革可以衝進總統府」、「消費者為解禁日本核食可以攻擊蔡英文官邸」。

台北地方法院合議庭昨針對「太陽花學運」中，占領立法院行動的學運領袖林飛帆、陳為廷及立委黃國昌等22名被告，以行動符合「公民不服從及抵抗權」7大要件為主要理由，於一審作出無罪判決。

邱毅今於臉書發文痛批「這是什麼狗屎判決」、「荒謬法官」，他認為，這樣的判決再次摧毀台灣人民對司法的信心，太陽花之亂造成兩岸僵局、經濟困境、社會矛盾，是路人皆知、舉世公認，法官竟顛倒黑白，錯亂是非，睜眼說瞎話。

邱毅抱怨，若太陽花是「公民不服從」而無罪，那他當年為319槍擊案及選舉驗票而衝撞高雄地院，難道不是「公民不服從」，何以要被判刑坐牢。

邱毅接著列舉，若「公民不服從」就可獲免刑責，軍公教警消為年金改革可以衝進總統府、勞工為一例一休可以攻擊行政院、消費者為解禁日本核食可以攻擊蔡英文官邸等行動都可做，「說穿了就是法官看風向、抓政治正確，拍執政者馬屁」。

邱毅最後強調，太陽花最大黑手是蔡英文，太陽花幫民進黨奪權成功、阻擋兩岸交流，助長台獨氣燄，所以當然無罪，更怒批「這幾個法官厚顏無恥的判決，真令人忍不住要罵XXXXXX。」