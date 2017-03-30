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雲縣農會理監事會 3巨頭出爐

雲林縣農會選出3巨頭，新任常務監事蔡東富（右起）、理事長陳瑞雄、總幹事簡明欽。（記者林國賢攝）

2017-03-30  12:50

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣農會今召開理監事會順利選出理事長、常務監事，完成聘任簡明欽擔任總幹事；雲林縣農會基層選舉結束，民進黨鎩羽而歸，未能建立灘頭堡。

縣農會上午召開理監事會，推舉陳瑞雄擔任理事長、蔡東富擔任常務監事，理事會同時通過續聘簡明欽擔任總幹事，過程平和，3項人事案通過時也燃放一串鞭炮慶賀。

縣農會3巨頭順利出爐，本屆鄉鎮市農會、縣農會基層選舉落幕，全縣20鄉鎮市農會總幹事有17人順利獲得續聘，另虎尾農會總黃鈺惠、二崙農會李達彥、口湖農會呂惠玲等3人為新遴聘農會總幹事。

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