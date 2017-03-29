赴竹縣座談 詹啟賢︰國民黨需要不一樣的領導人
國民黨前副主席詹啟賢今天出席新竹縣「讓國民黨不一樣改革座談會」，他強調，兩黨政治需要健全的國民黨，需要一個不一樣的領導人，他願意承擔振衰起敝的重責，讓年輕人有將來。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨前副主席詹啟賢，今天出席新竹縣「讓國民黨不一 樣改革座談會」，從他的人生經歷，說明為何參選黨主席的動機，以及黨的未來大方向；他強調，兩黨政治需要健全的國民黨，需要一個不一樣的領導人，他願意發揮經營管理的專長，承擔振衰起敝的重責，讓年輕人有將來。
前澎湖縣長賴峰偉肯定詹啟賢一直在救人、救公司、救黨，是一位有承擔和魄力的領導人，但需要大家給予機會；他也強調，黨主席和總統候選人應該同一個人，以帶動團隊士氣，請大家思考誰是最有可能角逐2020總統候選人，就支持誰當黨主席。
詹啟賢今天上午11點，由竹北市代表會主席林啟賢主持，出席在竹北市民眾活動中心的座談會。詹啟賢表示，41歲結束美國事業歸國，他勇於接受挑戰，花10多年成功改造一家虧損醫院；過程艱辛，但他選擇不臨陣脫逃。
詹啟賢說，衛生署署長任內，他成立疾病管制局，在立法院通過22項法案，顯示他的協商能力；接手省立醫院轉型，也歷經921大地震期間的重大傷亡，但他當機立斷，危機處理，終而逐一解決各項問題。
詹啟賢也說，第一次政黨輪替時，他是無黨籍專業人士，但基於團隊同進退而選擇不留任，之後才加入國民黨，信守承諾，擔任馬蕭2008競選總部執行總幹事，但選後並未從政，而是扶助民間企業生產疫苗，挽救H1N1流感疫情。
詹啟賢表示，去年國民黨大敗，洪秀柱四處請人幫忙卻無人伸援，後來有人請他幫忙；他認為，在政黨政治和民主政治，需要有兩黨政治，需要健全的國民黨，因此他願意以企業思維，發揮經營管理專長，振衰起敝，讓年輕人有將來。
對於與會者提問其路線為何？詹啟賢說，選黨主席不是權力的重分配或是交替，他做事講求務實，包括黨內整合團結、財務、世代交替、組織架構、黨的文化和形象等都應整頓；另外，也應該與社會公民團體往來，尊重多元想法，建立溝通和連結，不能再以一黨思維看天下。
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