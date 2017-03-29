制法避免媒體不當報導？ 傳播學者這麼看
〔記者錢利忠、項程鎮／台北報導〕全國司改國是會議將討論是否制訂「妨害司法公正罪」，以避免媒體不當報導或輿論公審，不過法務部的書面報告「不建議」，認為可能影響媒體和人民言論自由「說的權利」，還可能進一步妨害人民參與民主政治「知的權利」，傳播學者鄭志文支持法務部見解，不贊同立法壓制多元聲音。
法務部指出，「妨害司法公正罪」是英美法系國家產物，美國和英國都有相關規定，與他們法官只是單純聽訟有關，但我國採取「改良式當事人進行主義」，法官對案件有一定程度的「真實發現義務」，因此台灣法官在刑事程序的定位和功能，和英美法系國家不同，如果引進「妨害司法公正罪」，將對媒體「超過必要的制約」。
靜宜大學大眾傳播學系副教授鄭志文指出，台灣強調新聞自由，真理愈辯愈明是新聞自由的原則，民眾會從多元聲音中，選擇適合自己所需的，不管最後的選擇是否符合執政者的想法，這始終是多元聲音的展現。
鄭志文說，輿論也許多少會影響司法的獨立審判或調查，但此牽涉到國家民主素養的程度以及媒體的自律，相信台灣正逐漸地進步當中；再者，司法是否會受到輿論牽制，也與司法人員的專業素養有關。
鄭志文表示，媒體對特定案件的過度報導，的確可能影響輿論，這需要媒體在商業競爭和尊重司法獨立之間取得平衡，媒體應承擔道德責任，並從自身做起，若能放下惡性競爭，報導就可能朝潔淨的方向前進，在當代多元的社會中，兼顧多元與民主的聲音是比較重要的，不太適合用法律去壓制。
司法院方面，院長許宗力去年9月上任前，曾在座談會指出，名嘴常在媒體上臧否司法案件，引發不少爭議，許認為可考慮制訂「妨害司法罪」，未來會在全國司法會議提出討論；不過司法院昨天提出的書面意見轉趨保守，認為需有更多實證研究和分析，以平衡公平審判和新聞自由及言論自由，但也尊重主管機關法務部的職權。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 中山工商》「愛哭鬼」為遊韓 飆出特奧金牌
- 〈愛唷傷腦筋〉愛的初衷 勤提醒
- 兄弟土洋不服？ 蔗總︰還需要磨合
- NBA Live》林書豪11分7助攻6籃板 籃網仍輸球
- 鑰匙串一起 機車失竊家被闖 愛車也被開走
- 謝金燕母大哭 選擇放下原諒豬哥亮
- 嘉義區漁會理監事選舉 藍營全拿
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 豬哥亮拖病情有原因 為了「他」想拍片多掙錢
- MLB》小熊釋出川崎宗則 梅登透露窩心理由
- 自由廣場》看青年吳崢對柯桑的苦口婆心…
- 姚文智批走鐘 柯自認沒改變
- 比利時兩舞團 TIFA獻演
- 剩2個多月！ 巴布狄倫得演講才能領諾貝爾獎金
- 鎖定郵輪客 推平 溪水金九6小時遊程
- 丁松青神父 取得台灣身分證
- iPhone 8超級換機潮 摩根大通上調蘋果目標價
- 排雲增至116床 4月起首梯入住
- 性侵陰影？濱小步交往1個月閃離男友 改愛女同志
- 平日吸票8712人 猿開幕戰「捷」報！
- 不參加謝師宴卻要繳錢？ 鄉民討論超熱烈！
- Kiwebaby不爽小A辣變天后 驚爆偽娘生死鬥
- 帶動后里、神岡發展 花博主聯外道動工
- （影音）台宅軟掉！天木純晃I奶 自拍喊愛中國
- 以色列兩公民興訟 告華映、三星等9公司聯合壟斷
- 美研究人員：北韓可能準備核試
- 北農董事長 傳許銘文取代林秋慧
- 台幣升升不息 美元天天都便宜
- 棒球》台灣世界排名樂勝中南美 日本球迷這樣分析
- 警報響當誤開窗 21分鐘後才知「丟人」啦
- 蘇格蘭議會挺獨立公投 英國政府說不
- 豬哥亮癌末住進台大醫院 謝金晶哭紅眼
- 佳麗寶春夏彩妝 光澤度UP─COFFRET D’OR眼影好臉色 口紅雙唇水感好Q
- 環台賽／肉體永久性傷害 不滅陳建良破風魂
- 國境維安大漏洞 通緝犯「跳機」翻牆跑了
- 懷了不該懷的種 考驗大眾接受度
- 〈家庭診療室〉婆家愛干涉 未婚先焦慮
- 梅嶺青梅 產量增加3成
標題：制法避免媒體不當報導？ 傳播學者這麼看
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email