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制法避免媒體不當報導？ 傳播學者這麼看

2017-03-29  09:23

〔記者錢利忠、項程鎮／台北報導〕全國司改國是會議將討論是否制訂「妨害司法公正罪」，以避免媒體不當報導或輿論公審，不過法務部的書面報告「不建議」，認為可能影響媒體和人民言論自由「說的權利」，還可能進一步妨害人民參與民主政治「知的權利」，傳播學者鄭志文支持法務部見解，不贊同立法壓制多元聲音。

法務部指出，「妨害司法公正罪」是英美法系國家產物，美國和英國都有相關規定，與他們法官只是單純聽訟有關，但我國採取「改良式當事人進行主義」，法官對案件有一定程度的「真實發現義務」，因此台灣法官在刑事程序的定位和功能，和英美法系國家不同，如果引進「妨害司法公正罪」，將對媒體「超過必要的制約」。

靜宜大學大眾傳播學系副教授鄭志文指出，台灣強調新聞自由，真理愈辯愈明是新聞自由的原則，民眾會從多元聲音中，選擇適合自己所需的，不管最後的選擇是否符合執政者的想法，這始終是多元聲音的展現。

鄭志文說，輿論也許多少會影響司法的獨立審判或調查，但此牽涉到國家民主素養的程度以及媒體的自律，相信台灣正逐漸地進步當中；再者，司法是否會受到輿論牽制，也與司法人員的專業素養有關。

鄭志文表示，媒體對特定案件的過度報導，的確可能影響輿論，這需要媒體在商業競爭和尊重司法獨立之間取得平衡，媒體應承擔道德責任，並從自身做起，若能放下惡性競爭，報導就可能朝潔淨的方向前進，在當代多元的社會中，兼顧多元與民主的聲音是比較重要的，不太適合用法律去壓制。

司法院方面，院長許宗力去年9月上任前，曾在座談會指出，名嘴常在媒體上臧否司法案件，引發不少爭議，許認為可考慮制訂「妨害司法罪」，未來會在全國司法會議提出討論；不過司法院昨天提出的書面意見轉趨保守，認為需有更多實證研究和分析，以平衡公平審判和新聞自由及言論自由，但也尊重主管機關法務部的職權。

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  • 全國司改國是會議將討論是否制訂「妨害司法公正罪」，以避免媒體不當報導或輿論公審。（資料照，記者廖振輝攝）

    全國司改國是會議將討論是否制訂「妨害司法公正罪」，以避免媒體不當報導或輿論公審。（資料照，記者廖振輝攝）

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