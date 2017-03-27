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糗大了！柯文哲訪「馬華」台灣媒體被打臉

2017-03-27  21:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（27）日拜訪馬來西亞華人公會（馬華），國內多家媒體大篇幅報導，卻不慎將「馬華」誤植為「在野黨」、「反對黨」，遭當地媒體截圖打臉，引發熱議。

《星洲網》報導，台灣多家媒體今日報導柯文哲訪馬華時，有媒體稱「馬華公會是當地華人的在野政黨」、「馬來西亞華人公會的代表在馬來西亞屬於反對黨，立場中間偏右，讓人懷疑是否受到中國壓力」；相關新聞畫面遭當地媒體截圖打臉，引發熱議。

當地媒體指出，馬華和巫統（馬來民族統一機構）、印度國民大會黨、民政黨（馬來西亞民政運動黨）、砂拉越土著保守聯合黨等13個政黨，都屬於執政黨聯盟「國民陣線」；馬華總會長也是政府的部長級人馬。

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  • 柯文哲（中）出訪馬來西亞，今（27）日前往拜會馬華公會副總會長周美芬。（中央社）

    柯文哲（中）出訪馬來西亞，今（27）日前往拜會馬華公會副總會長周美芬。（中央社）

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