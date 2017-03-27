馬國官方拜訪臨取消？柯：壓力隨時隨地都有
台北市長柯文哲今早在馬來西亞接受媒體聯訪。（北市府提供）
〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲昨出訪東協國家，首站抵達馬來西亞吉隆坡。今天是行程第2天，原先安排到市政廳拜訪市長，但因故取消，隨團媒體懷疑是受到中國壓力所致。對此，台北市長柯文哲今上午在馬來西亞受訪三度強調「客隨主便」，並指「壓力隨時隨地都有」，但此行是以城市交流之名「交朋友」，就不要給朋友添困擾，交友過程再慢慢增強我方軟實力。
今早原本安排與馬來西亞市長會面，但因故取消，引發隨行媒體好奇。柯文哲受訪表示，客隨主便，人家安排上方不方便，這個我們也不能去干涉。至於馬國方面是否說明取消的理由？柯未正面回答，僅說「這都國際事務組安排，這個市長也不會問每個細節。」
隨行媒體再問，除了市長見面取消、原訂與對方奧會主席碰面也碰壁，是否感受到城市外交碰壁？柯文哲回應，「也要看人家方便啊」。至於有否感受到政治壓力？柯則輕鬆表示「還好啦」，城市外交是非正式官方，仍以民間產業、文化交流為主，「通常是這樣，先有交流再講。」
雖然官方交流不順利，柯文哲還是有與「馬華公會」碰面，但行程低調。柯文哲說，對方希望保密，這也一樣是客隨主便；他強調，到別人國家，就不要給人家製造麻煩，「朋友要多、敵人要少」，朋友要多的基本條件是，不要給朋友製造困擾。
隨行媒體追問，困擾麻煩為何？柯先是反問「這我們怎麼會知道？」，並指這就是人家希望，我們就照個做，客隨主便。
隨行媒體發現，市政廳一樓張貼與習近平的合照，中方是否為壓力來源？柯文哲表示，「壓力是隨時隨地都有，所以還是那句話，交朋友的過程，不要給人家困擾；並在交友過程，慢慢增強軟實力
柯文哲：建議中央僑生政策要加強
柯文哲分享與馬華公會交流心得。柯表示，馬華公會的政要，很多都曾在台灣讀過書的；關於這點，我們回去會跟中央建議，新南向政策，關於僑生政策要加強，因為看起來是有用。
柯強調，華僑回到母國後，短期雖看不出來效果；但難料十年、二十年後，他會當上部長，就是種長期投資。軟實力的投資不必急公好義，不必強求一年內看到成果，以馬國為例，這些當年在台灣讀過書的政要，在關鍵時刻就會發揮作用。
不過，隨行媒體指馬華公會與中國交流頻繁，來台訪問時也曾向國民黨交流，詢問柯文哲感受。柯文哲則說，歷史是連續的，也不可能要求人家一、二、三就突然轉向。總是這樣，有更多的交流、更認識、更了解，長期來看還是好的。
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