回嗆徐巧芯！蔡正元：妳再提中影 有人會下地獄

蔡正元今天又在臉書嗆馬。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-26 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元今天（26日）再度批評前總統馬英九，馬辦發言人徐巧芯隨即反嗆蔡正元，並提到蔡涉及買賣黨產中影公司及淘空弊案，對此蔡正元在臉書說重話，「妳再提一次中影，有人就會下地獄」。

蔡正元屢次嗆馬，他今天（26日）在臉書指出，馬8年執政，卻拿華視、公視毫無辦法，內無能臣、外無戰將，只剩立場不明的金家軍，「你馬金又能怎麼樣？」

馬辦發言人徐巧芯對此表示，「黨內互打」的歪風應該停止，並質疑國民黨主席洪秀柱管不住部屬，還提到蔡正元涉及買賣黨產中影公司及淘空弊案，被判刑定讞，傷害國民黨形象。

針對徐巧芯回應，蔡正元下午又發文回嗆，「告訴徐小妺：有人賣黨產，收不到錢，靠蔡正元才解除危機，妳要不要知道詳情？」並強調，「蔡正元沒有被『判刑確定』，妳再提一次中影，有人就會下地獄」。

他也嗆徐，「馬金就是專提拔，妳這類面對綠營，只會龜縮的動物。」