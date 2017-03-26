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讓台灣被世界看見！台大生靠辯論開展國際空間

2017-03-26  01:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣政治的特殊處境讓我國歷年來在爭取國際空間上經常受挫，如今有台灣學生利用參與WTO國際模擬法庭辯論賽的機會，替台灣爭取曝光。曾參與辯論賽的隊員徐寧表示，參賽隊員透過比賽「讓世界看見台灣」；外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎也強調，WTO國際模擬法庭辯論賽對台灣培養國際經貿談判人才非常有幫助，期待未來有更多優秀青年投入。

WTO國際模擬法庭辯論賽主要由「歐洲法律學生聯盟」主辦，台大代表隊在今年年初剛落幕的東亞賽中獲得冠軍，將代表台灣出席六月於瑞士日內瓦舉辦的世界賽。事實上，台大組隊參與WTO國際模擬法庭辯論賽已有多年歷史，過去代表台灣出賽便曾兩度奪得世界賽亞軍的殊榮。

去年代表台大出賽的隊員、目前就讀政治大學法律研究所碩一的徐寧，談起比賽過程內心仍難掩激動。徐寧說，在打辯論的過程中發現，國際貿易對台灣而言是很重要的產業，但這塊領域的專業人才卻仍相對稀少。徐寧說，台灣是WTO正式會員國，也是台灣少數能與其他國家「平起平坐」的機會，她認為，能在世界舞台上「說我們來自台灣」、讓世界看見自己，對於增加台灣國際曝光度很有幫助。

預計參與今年六月世界賽、目前就讀台大法律研究所碩二的尤昱婷也提到，台灣若有更多人加入國際經貿談判領域，對於高度仰賴貿易的台灣來說，面對國際法庭仲裁時就能有更多資源；她認為，台灣鋼鐵公會去年首次成功對加拿大提起國際法律訴訟，就是國際經貿談判成功的最好案例。

外交部國經司司長李新穎則說，為持續捍衛我國產業在國際間的權益，台灣需要更多人才投入國際經貿談判，也希望未來能有更多參與辯論的年輕人投入這個領域。

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  • 台大代表隊代表台灣出席六月於瑞士日內瓦舉辦的WTO國際模擬法庭辯論賽世界賽。（圖擷自EMC2官網）

    台大代表隊代表台灣出席六月於瑞士日內瓦舉辦的WTO國際模擬法庭辯論賽世界賽。（圖擷自EMC2官網）

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