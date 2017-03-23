前瞻計畫鋪軌 劉櫂豪肯定大幅提升東部運能
2017-03-23 19:22
前瞻計畫納入南迴鐵路電氣化。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］行政院推動前瞻基礎建設計畫規劃編列8900億元特別預算辦理基礎建設，其中軌道建設部分約4000億元，立委劉櫂豪表示，行政院在新公布的記者會中，除了台東鄉親關切的花東鐵路雙軌化計畫，同時納入台鐵南迴台東潮州電氣化計畫、北宜鐵路提速工程規劃暨環境評析、票務系統整合再造計畫等，都對東部地區鐵道運能及提速有莫大幫助。
劉櫂豪表示，行政院規劃推動前瞻基礎建設計畫，就積極爭取台東鐵路建設納入辦理，以期解決東部鄉親長期以來一票難求的問題。尤其花東鐵路雙軌化計畫更是對於台東鐵路運能提昇最重要的基礎建設。行政院推出前瞻基礎建設-軌道建設部分，將編列269.87億元特別預算辦理。
劉櫂豪指出，此次前瞻基礎建設計畫-軌道建設對於東部鐵道效能有影響的計畫尚有台鐵南迴台東潮州電氣化計畫、北宜鐵路提速工程規劃暨環境評析、票務系統整合再造計畫。南迴電氣化計畫已核定規劃期程102-111年，編列223.84億元，提昇台東往高雄地區的鐵路運能及提速；北宜提速工程規劃，編列1200萬元，可減少台北-台東間行車時間；至於票務系統整合再造計畫，編列8.58億元，將使購票系統智慧化，使民眾購票效能提昇，增加服務效益。
劉櫂豪強調，8000億元的前瞻基礎建設計畫，尚有競爭型的計畫項目，屆時必須中央與地方共同合作來爭取，以期協助東部偏鄉基礎建設，達到區域均衡的目標。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 殺父逆子重考上醫大 疑父母不給讀釀殺機
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 一例一休效應不明 2月失業率未減反升
- 經典賽》美國投手防禦率最強 台灣唯一雙位數墊底
- 新住民改造家 姊妹淘好所在
- 違建頂加燒死房客 包租公判9月
- 摩鐵開毒趴太吵 警敲門他們竟躲到頂樓
- 到底什麼情境 讓布魯斯濕了又腿軟
- 宏正展開東協與南亞巡迴趨勢論壇 搶佔當地市佔率
- 刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 英國國會外遭恐攻 2死10餘傷
- 超神老師！入陣曲、青花瓷、小蘋果改唱歷史
- 台超辣護理師菲律賓爆紅 台商笑稱實踐新南向
- 報考雙軌訓練 畢業就成為職場贏家
- 四技個人申請第一階段出爐 投縣社區高中表現佳
- 一起飆速 台灣首屆水上摩托車比賽下個月登場
- 中職和經典賽比賽用球彈性 葉總觀察剖析
- 遇見情敵份外眼紅 醋男烙人持球棒錢櫃打人
- 不爽酒駕遭攔查 壯漢持榔頭嗆殺警
- 棒球》5人策動神奇雙殺打 美媒：不敢相信！（影音）
- 高鐵延伸屏東僅列規劃費 社團批：站尾包衰
- 環保績效總考核 南市15項全獲優等
- AKB48姊妹團負責人上吊自殺 搶救不治享年48歲
- 穩懋獲利創新高 去年EPS來到6.04元
- 〈台股青紅燈〉台灣不能只靠台積電
- 暫定濕地變垃圾場 議員憂陸域化
- 浩鼎案 檢變更起訴法條 翁啟惠最重判無期刑
- 還不想生 鄭秀文曝原因
- 唐飛摔倒送醫急救 竟和辜成允同地點
- BY2現出原形 這樣讓粉絲驚呼
- 證券行情表、證券表格
- 一例一休成本高 四方鮮乳4月起漲10元
- NBA》大三元附帶完美命中率 魏少表現寫聯盟新頁
- 獄中生活怎麼過 Viga畫給你看
- 華航旗下華信台北-金門航線增班 挹注第二季營收
- 英國發生恐攻 我近4千名留學生均平安
- 巨人掉了行李箱？「打包」等你來體驗
- 楊一展徒手擋酒瓶 耍man只為"她"
- 石門水庫進行人工增雨 集水區降雨仍不多
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前瞻計畫鋪軌 劉櫂豪肯定大幅提升東部運能
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分