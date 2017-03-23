前瞻計畫鋪軌 劉櫂豪肯定大幅提升東部運能

前瞻計畫納入南迴鐵路電氣化。（記者黃明堂攝）

2017-03-23 19:22

［記者黃明堂／台東報導］行政院推動前瞻基礎建設計畫規劃編列8900億元特別預算辦理基礎建設，其中軌道建設部分約4000億元，立委劉櫂豪表示，行政院在新公布的記者會中，除了台東鄉親關切的花東鐵路雙軌化計畫，同時納入台鐵南迴台東潮州電氣化計畫、北宜鐵路提速工程規劃暨環境評析、票務系統整合再造計畫等，都對東部地區鐵道運能及提速有莫大幫助。

劉櫂豪表示，行政院規劃推動前瞻基礎建設計畫，就積極爭取台東鐵路建設納入辦理，以期解決東部鄉親長期以來一票難求的問題。尤其花東鐵路雙軌化計畫更是對於台東鐵路運能提昇最重要的基礎建設。行政院推出前瞻基礎建設-軌道建設部分，將編列269.87億元特別預算辦理。

劉櫂豪指出，此次前瞻基礎建設計畫-軌道建設對於東部鐵道效能有影響的計畫尚有台鐵南迴台東潮州電氣化計畫、北宜鐵路提速工程規劃暨環境評析、票務系統整合再造計畫。南迴電氣化計畫已核定規劃期程102-111年，編列223.84億元，提昇台東往高雄地區的鐵路運能及提速；北宜提速工程規劃，編列1200萬元，可減少台北-台東間行車時間；至於票務系統整合再造計畫，編列8.58億元，將使購票系統智慧化，使民眾購票效能提昇，增加服務效益。

劉櫂豪強調，8000億元的前瞻基礎建設計畫，尚有競爭型的計畫項目，屆時必須中央與地方共同合作來爭取，以期協助東部偏鄉基礎建設，達到區域均衡的目標。