前瞻基礎建設軌道建設 屏東獲四項
2017-03-23 14:22
〔記者侯承旭／屏東報導〕行政院今天公布前瞻基礎建設的軌道建設，屏東縣獲得四項新興計畫，屏縣府大力爭取的高鐵延伸屏東只編列800萬元的規劃作業。
根據行政院公布的資料，屏東縣確定列入的新興計畫共四項，包括恆春觀光鐵道計畫190億元、東港觀光鐵道計畫25億元、高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化2.46億元、高鐵延伸屏東站址規劃作業800萬元。
上述四項計畫的執行期程都屬未核定，還需相關部會與地方政府進一步評估。
屏東各界期待的高鐵延伸屏東計畫，確定只列規劃作業，是否執行仍未定案。2.46億元的高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化，則是為了紓解屏東民眾轉乘高鐵的不便。
此外，台鐵南迴台東至潮州電氣化計畫，也有相當大的比例位於屏東縣境內，總經費223億元，是屬於行政院已核定的計畫，預計109年完工。
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