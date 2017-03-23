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2018徵召賴清德、游錫堃有譜 民進黨再與柯文哲合作？

游錫堃、賴清德2018參選新北市長呼聲很高，台北市長柯文哲也早已表態爭取連任。（合成照）

2017-03-23  06:52

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨選對會昨開會，針對2018地方選舉擬訂三項提名原則，包括：爭取連任者由黨主席提名，送中執會通過；執政已兩屆的縣市舉辦初選；非執政縣市則由黨主席徵召。外界解讀，這是給台南市長賴清德及前行政院長游錫堃，參選新北市長預留空間，有黨政人士則說，民進黨也可能和北市長柯文哲繼續合作。

民進黨選對會召集人陳明文說，提名辦法分三種：一、現任執政縣市由主席提名，送中執會通過（包括桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市）；第二、非執政縣市，以徵召方式辦理（包括台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣）；第三、執政屆滿縣市採初選辦理（包括嘉義縣、宜蘭縣、台南市、高雄市）。

《中國時報》報導，新北市部分，立委吳秉叡及羅致政等人都有意參選，不過希望賴清德、游錫堃出線的呼聲很高，以賴、游兩人在黨內的分量，不可能參加初選民調，因此選對會在非執政縣市採徵召方式，是在給賴、游參選預留空間。

報導提到，台北市方面也將採徵召提名。雖立委姚文智及前台南縣長蘇煥智已表態參選，但據了解，選對會曾表示將觀察台北市長柯文哲舉辦世大運後的表現再決定，目前柯的民調還是領先。有黨政人士透露，若是民進黨的人選沒有很大贏面，最後可能還是會和柯文哲繼續合作。

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相關關鍵字： 2018 柯文哲 游錫堃 賴清德
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