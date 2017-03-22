林全明提8800億前瞻計畫 宣示絕不「空白授權」
2017-03-22 22:52
〔記者蘇永耀／台北報導〕為宣示拚經濟，行政院院會明天將通過「前瞻基礎建設計畫特別條例草案」，院長林全將宣布提出總額逾8800億元的8年特別預算案。林全今日強調，政府將以此展現決心，並發揮執行力，而且絕對不會像過去馬政府一樣「空白授權」。
前瞻基礎建設計畫共分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等5大面向，政院先前已宣布逾2507億元的水環境建設、240億元的綠能建設與460億元的數位建設，明天將再公布約4440億元、多達36項的軌道建設，與1200億元的城鄉建設。
林全今天與媒體高層餐敘時也說明這項從去年下半年開始籌劃的特別預算案，對於為何要編列特別預算？林全說，光從每年平均1100億元金額看，年度預算的確已能容納，但對現在已經執行的計畫，一方面透過編列特別預算，讓其加速進行，另外就是新增計畫，透過特別預算能有明顯的目標，讓人民瞭解政府的施政主軸。而且原本正在執行的計畫納入特別預算，年度預算騰出的空間也才能納入其他新增計畫。
在執行面，林全表示，由於是特別預算，約以2年為期，他說，過去政府編列特別預算常是「空白授權」，但這次特別預算的新增計畫，除非是已經通過例如嘉義市鐵路高架化、基隆輕軌系統等，有的新增計畫可能就只先編列少許的規劃經費。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別預算案 前瞻計畫 林全 特別預算案
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 自由廣場》NHK真田丸與江文也
- 國際紡織品研討會 新品吸睛 智慧內褲防漏尿
- 綠能推Light2輕量化模組
- 螢幕情侶深夜十指緊扣進飯店 男星堅稱只是朋友
- 新鶯堤外便道延宕7年 民代催
- 曾子余環抱小甜甜 KID抓包F奶激凸了！
- 軋戲拚到胸部長瘤 白家綺5年還2600萬
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰
- 太平枇杷評鑑 評審：品質為近年最佳
- 田徑》翱翔天際不滿足 空姐撐出香港紀錄
- 陽明山廁所爆靈異 女星曝：那間我也有上....
- 范范太迷孔劉…黑人裸背微露股溝 跪求P成手機殼
- 優秀青年與雲縣府有約 玻璃娃娃為弱勢發聲
- 裴勇俊愛子曝光！勇嫂產後自信升級頻曬素顏照
- 評論VIP門診問題卻遭質疑 林靜儀神回引發網友朝聖
- 身心障礙蕭夙芳 一人社工、全家志工
- 英國高薪女主管 遭「主人」洗腦控制23年
- 梁朝偉劉嘉玲牽手30年 生活不同調感情依舊
- 墓仔埔也敢去 姊妹公墓吸毒稱「糖粉、海鹽」
- 金門抄287罐失身酒 嫌犯搭機落跑被逮
- 南部水情燈號調整？ 下午抗旱會議揭曉
- 中壢第一市場將重建 108年完工
- 以功代金環保助弱勢 南市清明掃墓32處設攤服務
- 紅蟳伯樂善好施 子承父志捐地闢公園
- 友達發放0.56元現金股利 金融海嘯以來最高
- 雲林農會選舉大查賄 立委蘇治芬秘書涉賄……
- 消防隊抓蛇後立刻野放 竟跟土地公有關？！
- 挑戰「五馬分屍」 大力士力抗車裂之刑24秒
- 最後一架將抵台 P-3C七月成軍
- 英國國會傳槍響 2人倒地10多傷 國會大廈關閉
- 醫病》足底筋膜炎老是治不好 當心是這原因
- 人氣女星綾瀨遙推寫真 F奶竟消風？
- NBA》一手打造6冠王朝 前公牛總管因病過世
- 臥床防褥瘡 學生研發智慧翻身床
- 古蹟陳德聚堂 真人、戲偶聯手登台
- 安海瑟威被狠甩 機車男友超絕情
- 租稅新制上路 近6成房東喊漲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林全明提8800億前瞻計畫 宣示絕不「空白授權」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分