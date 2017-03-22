林全明提8800億前瞻計畫 宣示絕不「空白授權」

2017-03-22 22:52

〔記者蘇永耀／台北報導〕為宣示拚經濟，行政院院會明天將通過「前瞻基礎建設計畫特別條例草案」，院長林全將宣布提出總額逾8800億元的8年特別預算案。林全今日強調，政府將以此展現決心，並發揮執行力，而且絕對不會像過去馬政府一樣「空白授權」。

前瞻基礎建設計畫共分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等5大面向，政院先前已宣布逾2507億元的水環境建設、240億元的綠能建設與460億元的數位建設，明天將再公布約4440億元、多達36項的軌道建設，與1200億元的城鄉建設。

林全今天與媒體高層餐敘時也說明這項從去年下半年開始籌劃的特別預算案，對於為何要編列特別預算？林全說，光從每年平均1100億元金額看，年度預算的確已能容納，但對現在已經執行的計畫，一方面透過編列特別預算，讓其加速進行，另外就是新增計畫，透過特別預算能有明顯的目標，讓人民瞭解政府的施政主軸。而且原本正在執行的計畫納入特別預算，年度預算騰出的空間也才能納入其他新增計畫。

在執行面，林全表示，由於是特別預算，約以2年為期，他說，過去政府編列特別預算常是「空白授權」，但這次特別預算的新增計畫，除非是已經通過例如嘉義市鐵路高架化、基隆輕軌系統等，有的新增計畫可能就只先編列少許的規劃經費。