關切美中第4公報 李大維：不能傷害我國利益

2017-03-22 10:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美中將舉行「川習會」，台灣議題可能也將端上檯面，外界關切美中會否簽署第4公報，甚至犧牲台灣利益？外交部長李大維今表示，外交部對此事非常小心謹慎，對我方而言，「不宜有這樣的發展」，最重要的是不能傷害任何我國國家利益，我方也已經由官方與非官方等管道向美方表達立場。

美國總統川普傳將於4月初和中國國家主席習近平在美國佛州舉行「川習會」，預計就美中貿易、北韓與南海等議題進行會商，台灣議題可能也將端上檯面。美國與中國曾就關係正常化簽署《上海公報》、《中美建交公報》和《817公報》等3公報，使美中關係正常化，外界關切美中會否簽署美中第4公報，進而損及台灣國家利益。

李大維今出席立法院外委會報告並備詢，李大維說，我方辦理與美外交交涉有兩管道，一是華府駐美代表處，一是台北的他本人及北美司長，時常經由這些管道向美國表達我們的看法。而關於第4公報的議題，李大維說，外交部對此非常小心謹慎，已掌握相關報導，也經由官方與非官方管道向美方表達我方關切，但還沒有結束之前，「任何可能性都是有的」。

李大維說，「我們認為不宜有這樣的發展」，而身為外交部長，他最關切的是「不能有任何傷害我們國家利益的情形」。李大維也透露美方向我表達意見，但不適合公開。