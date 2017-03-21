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參與國際組織 外交部：中國打壓「更甚以往」

2017-03-21  18:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交委員會明邀請外交部長李大維與會，就「今年我國參與國際組織之挑戰與展望」進行報告並備質詢。報告指出，中國打壓我國際參與空間的作法較以往更廣、手法更多元，支持我方力道也減少，報告中更直言今年參與世界衛生大會（WHA）進度「不容樂觀」。然外交部也提出包括擇定優勢領域投入參與和強化人才等具體作法，務實建構專業參與，勇於面對艱難挑戰。

我國去年接連未能出席「國際民航組織」（ICAO）大會與「國際刑警組織」（INTERPOL）會議，參與聯合國體系組織也遭受挫折。外交部在報告中指出，種種跡象顯示中國施壓作法「更甚以往」，不僅力道和頻率均增加、打壓範圍更廣、手法更多元，而且不限聯合國體系組織，部分國際組織及其成員也因顧忌中國，避免與我互動或僅給予有限支持。中國在各國際組織內日益擴大的影響力，也使我方推案遭遇更多困難。

面對中國阻撓，外交部強調「我們並不孤立」，將持續設定目標，集中資源，強調專業訴求，爭取友邦及理念相近國家的支持，並結合民間專業力量，積極推動各項參與工作。外交部指出，今年目標包括爭取援例出席目前進度「不容樂觀」的WHA會議、審慎規劃聯合國案、參與功能性國際組織，與擇定我國優勢領域，深化農、漁與APEC等領域專業參與。

外交部強調，參與國際組織是長期工作，務實建構並展現專業參與能力是核心，我在APEC多年耕耘的經驗值得參考。外交部同時強化培育國際組織人才，鼓勵我國專業人士到國際組織工作，增進我方人員因應中國打壓的警覺及應變能力，也將協助各部會瞭解防災、永續發展、跨境犯罪與防恐等新興議題發展，以擴大我國際參與契機。

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  • 圖為外交部長李大維。（資料照，記者黃耀徵攝）

    圖為外交部長李大維。（資料照，記者黃耀徵攝）

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