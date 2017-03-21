參與國際組織 外交部：中國打壓「更甚以往」
2017-03-21 18:07
〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交委員會明邀請外交部長李大維與會，就「今年我國參與國際組織之挑戰與展望」進行報告並備質詢。報告指出，中國打壓我國際參與空間的作法較以往更廣、手法更多元，支持我方力道也減少，報告中更直言今年參與世界衛生大會（WHA）進度「不容樂觀」。然外交部也提出包括擇定優勢領域投入參與和強化人才等具體作法，務實建構專業參與，勇於面對艱難挑戰。
我國去年接連未能出席「國際民航組織」（ICAO）大會與「國際刑警組織」（INTERPOL）會議，參與聯合國體系組織也遭受挫折。外交部在報告中指出，種種跡象顯示中國施壓作法「更甚以往」，不僅力道和頻率均增加、打壓範圍更廣、手法更多元，而且不限聯合國體系組織，部分國際組織及其成員也因顧忌中國，避免與我互動或僅給予有限支持。中國在各國際組織內日益擴大的影響力，也使我方推案遭遇更多困難。
面對中國阻撓，外交部強調「我們並不孤立」，將持續設定目標，集中資源，強調專業訴求，爭取友邦及理念相近國家的支持，並結合民間專業力量，積極推動各項參與工作。外交部指出，今年目標包括爭取援例出席目前進度「不容樂觀」的WHA會議、審慎規劃聯合國案、參與功能性國際組織，與擇定我國優勢領域，深化農、漁與APEC等領域專業參與。
外交部強調，參與國際組織是長期工作，務實建構並展現專業參與能力是核心，我在APEC多年耕耘的經驗值得參考。外交部同時強化培育國際組織人才，鼓勵我國專業人士到國際組織工作，增進我方人員因應中國打壓的警覺及應變能力，也將協助各部會瞭解防災、永續發展、跨境犯罪與防恐等新興議題發展，以擴大我國際參與契機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 核廢料最終處置時程全曝光！
- 看李永得被盤查事件 桃園律師議員這樣說⋯
- 日後若被警盤查 柯P要這樣幽默應對...
- 邱太三釋出檢察官圈選權 基層檢：未完全民主
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本人幫台灣畫鐵道圖 網友看完全跪了！
- 中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
- 精品店面裝潢廠紅木-KY 去年每股大賺6.08元
- 樂善好施紅蟳伯 子顯揚父名捐地闢公園
- 湖口鄉私娼寮 半年內剷平
- 中壢「藍色多惱河」抓到了！ 網友酸不用出國看
- 燦烈惹人愛 連同劇男演員都收服
- 飄洋過海來賣淫 過熟中國女嚇壞台灣尋芳客
- NBA》亞總心疼豪哥又受傷 讚汀維迪及時跳出
- 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽
- 經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）
- 每日1萬步、健康邁大步 衛生局邀民眾健走
- 亞太教育展 52國1600位專家齊聚高雄
- 富豪慈善家大衛洛克斐勒辭世 享壽101
- 無正當職業卻開名車代步 原來是靠改造槍械牟利
- 印尼政策轉彎 家庭幫傭禁輸令解除
- 失憶翁迷路巧遇熱心警 駕車沿路幫找家
- 週六來野柳弄輦 文化嘉年華環保又有創意
- 釣魚遇到瘋狗浪 有穿救生衣免淪為波臣
- 老公與小三打得火熱 導演妻不離婚痛訴「活在地獄中」
- 遇到空氣品質不良 憤怒心情可即時上傳
- G20反保護主義不力 歐股動盪漲跌互見
- 為買衣服起口角 逆子竟開賓士撞死老爸
- 女兒上班被罵 父母嗆主管「黑道」挨告
- 金馬影后李麗華辭世 耆壽93歲
- 自由廣場》「兩岸協議監督條例」的一中陷阱
- 毒蟲被逮竟將毒品丟溪中 派出所長脫了
- 《中英對照讀新聞》Islam is the world’s fastest growing religion 伊斯蘭教是全世界成長最快的宗教
- 前高雄議員郭國志 賄選遭判3年半確定
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei police stop triggers debate
- 【荼蘼九○】 向陽／連詩也無言以對的幻變
- 故宮小編有點狂 領薪水後泡麵這樣吃
- 「老仙ㄟ」林瑤棋出書 《追蹤台語》保存母語
- 土國總統再也忍不住 怒嗆梅克爾是「納粹行為」
- 山頭火拉麵店被爆使用過期原料 罰7萬
- 圍棋AI新星 絕藝逼近AlphaGo
- NBA》林書豪自認傷勢不嚴重 但先發已被取代
- 媽祖遶境新遶法 帶著媽祖騎腳踏車求平安
- 豐臀金巴黎遇劫心理受創 「做了被強暴最壞打算」
- 樹林鐵路立體化 想搭上前瞻列車
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：參與國際組織 外交部：中國打壓「更甚以往」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分