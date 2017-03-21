玩碰碰車遭圍攻 原來柯P沒有駕照
2017-03-21 16:18
台北市長柯文哲在兒童新樂園玩起碰碰車，被小朋友們群起圍攻。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲為了響應兒童月活動，今日到兒童新樂園和小朋友們同樂，他在玩碰碰車的過程中屢遭孩童圍攻，被包夾到脫困不得，原來柯P沒有駕照，自然也就沒有開車經驗。
柯文哲平日跑行程時，都是由幕僚駕車載他前往，所以他一坐上兒童新樂園的碰碰車時，手放在方向盤上一陣狂轉，就是逃不出兒童們的夾擊，似乎成為被追殺的孩子王。小孩們看到柯P的窘境，也在碰碰車上笑得樂不可支。
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