| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄漢神巨蛋跳電 疑受台電施工影響
 首頁 > 政治

玩碰碰車遭圍攻 原來柯P沒有駕照

台北市長柯文哲在兒童新樂園玩起碰碰車，被小朋友們群起圍攻。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-21  16:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲為了響應兒童月活動，今日到兒童新樂園和小朋友們同樂，他在玩碰碰車的過程中屢遭孩童圍攻，被包夾到脫困不得，原來柯P沒有駕照，自然也就沒有開車經驗。

柯文哲平日跑行程時，都是由幕僚駕車載他前往，所以他一坐上兒童新樂園的碰碰車時，手放在方向盤上一陣狂轉，就是逃不出兒童們的夾擊，似乎成為被追殺的孩子王。小孩們看到柯P的窘境，也在碰碰車上笑得樂不可支。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兒童新樂園 兒童月 柯P 柯文哲 碰碰車
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：玩碰碰車遭圍攻 原來柯P沒有駕照


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.