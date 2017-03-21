少年安置制度問題多 立委促司法與社政機關檢討

日前南投一所少年收容機構傳出性侵事件，民進黨立委李麗芬（左二）、李俊俋（右二）21日召開記者會，要求社政及司法機關應該在安置收容業務上密切合作，讓兒少免於被送入不合格的安置處所，補助制度也應該檢討，應該要合理反映收容少年的成本。（記者廖振輝攝）

2017-03-21 16:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕南投某少年安置機構日前爆發集體遭性侵案，然而少年安置機構屢屢出現問題，民進黨立委李麗芬與李俊俋今指出，這次案件僅是安置少年制度問題的冰山一角，呼籲司法單位與社政單位充分檢討安置收容流程，也建議司法改革國是會議應將少年事件處遇與少年矯正機關改革列為討論重點。

核定收容人數19 最高曾超收到106

李麗芬與李俊俋今邀請司法院、衛福部與法務部等機關人員共同召開記者會，呼籲政府正視少年依法安置收容制度的灰暗面。日前南投一所少年收容機構爆發集體性侵事件，引起社會譁然，李麗芬就指出，發生該案的安置機構，明顯有長期超收的問題，最高曾收106名，但該機構核定收容人數為19人；且該機構評鑑為丁等，卻仍持續收容。李麗芬直批，機構管理不善，法院的責任也不能忽視，因為即便找不到適當的安置處所，也應把關機構品質。

司法院少年及家事廳副廳長簡燕子則澄清說明，105年4月公布丁等評鑑後，法院就沒有裁定新的安置到這個機構，同時也協助既有執行個案移轉。但李麗芬仍質疑司法院沒有積極移轉，李俊俋則要求提供移轉個案的書面資料。簡燕子也說明，少年法庭強調保護優先原則，當原有家庭不適合時，就會考慮安置，也不會因為找不到安置處所就推到感化區塊，但非刑少年容易被民間機構婉拒，使得法院運作上面臨困難。

300多空床可安置 機構管教能量不足

少年安置流程中，法院裁定安置機關，但安置機關的主管單位是衛福部。衛福部社會及家庭署代理組長林資芮說，該機構評鑑丁等的主因就是超收個案與專業能力不足。另根據社家署統計，全國共有25家機構可以提供司法安置，計1018床，目前安置個案數698人，事實上還有333個空床可供安置，並不如想像中那樣不足。

林資芮進一步指出，法院交付時，只有通知個案的戶籍地政府，安置地縣市政府因此不清楚收容案量，溝通管道並不暢通。衛福部將會再和司法院協調，建立戶籍地政府與安置地政府的轉介流程，避免超收情形。但簡燕子則表示，雖說全國還有300多空床，但法院媒合安置機構時基於兒少利益、家長探視考量與機構管教能量等問題，仍有困難。簡認為思考如何增強機構管教能量，才是思考方向。

林資芮同樣期待司法系統能有司法社工的概念，她說起安置流程的灰暗面，因交付安置兒少福利機構的個案，多是遭受家庭變故或虐待等的孩子，當司法矯治系統將行為偏差、需司法矯正、可能侵犯他人的孩子，和福利機構孩子收容在一起，「的確有處遇上的困難」。林期待司法矯治系統能思考，「這樣的孩子一定要放到福利機構嗎？」

針對此次案件，林資芮補充說明提到，案件雖仍在調查中，其實社政單位認為機構人員或相關人員知道案情，但沒有及時通報，希望司法院能強化少年保護官等司法人員的專業知能；簡燕子則說少年保護官都會和機構聯繫，常常探視孩子，也相當熟稔通報程序。

李麗芬緩頰說，制度設計漂亮不等同於確保兒少權益，呼籲社政與司法機關在相關業務上密切合作，充分交換訊息，使兒少免於被送入不合格安置處所。李麗芬與李俊俋也建議，司法改革國是會議應將少年事件處遇與少年矯正機關改革列為討論重點，以確實保障少年權益。

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