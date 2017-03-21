葉望輝陪同 台商到華府展開「扣門之旅」
2017-03-21 12:57
北美洲台灣商會聯合總會會長彭良治等17位代表今天與美國共和黨愛達荷州黨主席葉望輝到華府進行「扣門之旅」。（記者曹郁芬攝）
〔駐美特派員曹郁芬／華府20日報導〕遇上強調美國優先，要提振美國投資和貿易的川普總統，台海兩岸都打出經貿牌。擁有1萬多名會員的北美洲台灣商會聯合總會今天由總會長彭良治等17位代表組團到華府進行「扣門之旅」。
他們希望遊說美國國會、行政部門和企業界支持台灣，強化美台經貿關係，共創雙贏。特別的是，訪問團成員還多了中文流利的美國共和黨愛達荷州黨主席葉望輝。
彭良治等17名來自北美洲的台商代表今天拜會了商務部主亞太事務的副助理部長和國務院主管投資協議的官員，並且出席了眾院外委會主席羅伊斯在國會舉辦的歡迎酒會，包括趙美心、孟昭文等9位眾議員到場致意。
明天他們預定拜會美國全國商會資深副總裁歐佛碧，以及夏波等6位眾議員。台北駐美代表高碩泰晚間將在雙橡園設宴款待，未來有意參選的葉望輝將發表演講。
彭良治今天在餐會時指出，美台現在都是新政府，必須探討新形勢下美台關係如何增強，台灣經濟不但可以南向，也可以東向到美國投資。他們一行人在兩週前曾訪問台灣，見到蔡英文總統和立法院長蘇嘉，以及各行政部門主管。他們這次特別邀請在共和黨裡有人脈和影響力的葉望輝擔任佳賓，希望透過葉望輝與川普政府建立連繫。與旅美台商交情很麻吉的葉望輝也爽快答應。
負責執行這次扣門任務的溫玉玲說，他們都已是美國公民，但台灣是他們的祖國，希望川普政府重視美台關係，他們要讓華府知道，「我們有選票；我們也有鈔票」。她表示，這團的代表除了希望美國堅守台灣關係法與六項保證，未來也要帶更多台商來美國投資。
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