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民進黨前黨工李明哲失聯 陸委會：未獲中方通報

2017-03-21  12:51

〔即時新聞／綜合報導〕 民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲傳出在3月19日上午從澳門入境中國時失聯，先前台灣陸委會已要求澳門警方協助調查。今天陸委會對外表示，我方目前尚未接獲李明哲被中國政府控制的消息。

據《聯合新聞網》報導，陸委會表示，陸委會澳門事務處已於3月19日傍晚第一時間與李明哲家屬取得聯絡，也已向澳門政府及澳門警方聯絡窗口通報協尋中，我方目前尚未接獲中方任何有關李明哲被限制人身自由的消息。

陸委會表示，經由內政部警政署刑事警察局瞭解，刑事局已與家屬取得聯繫並提供協助。據李明哲妻表示，已由海基會建議向中國公安報案，也得知李明哲在3月19日上午11時51分有入境中國的紀錄，但沒有入住飯店或被公安逮捕的紀錄。

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  • 民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲傳出在中國失聯。陸委會今天表示，目前尚未接獲中方任何消息通報。（圖擷自《自由亞洲電台》）

    民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲傳出在中國失聯。陸委會今天表示，目前尚未接獲中方任何消息通報。（圖擷自《自由亞洲電台》）

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