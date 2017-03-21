郝龍斌自爆市長任內曾被臨檢 網友：這你敢信？

2017-03-21 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌在臉書上針對「警察攔查」一事發表看法。郝龍斌說他擔任台北市長時曾被員警臨檢，他認為「這代表他們確實並認真執行勤務」。不過，網友們卻嗆聲郝龍斌：「警察不認識市長，這你敢信？」

郝龍斌PO文表示：「我擔任台北市長時，也曾被員警臨檢，對我來說，這代表他們確實並認真執行勤務。台灣不是警察國家，而是『警察弱勢國家』，盼大家多給員警同仁一些信任與肯定！」並且指出：「不論是司法、大學、或者是員警執法，如果都被民進黨官員一一小題大作，形成寒蟬效應、不敢作為後，將來受傷的還是我們全民。

對於郝龍斌的發言，PTT八卦板上的網友們表示：「你沒說你爸是誰？」、「警察不認識市長這你敢信？」、「台北市警察不認識台北市長，真的是警察弱智的國家」、「唬爛，最好有人會臨檢你」。

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