中國黑手沒打壓 我國當選AAEA執委國
2017-03-20 22:38
〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會主委劉義周日前率團前往菲律賓參加本屆亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會，今順利當選AAEA的執行委員國。中選會表示，成為執行委員國後，可透過國際官方平台，和各會員國深入合作及交流，分享台灣寶貴的選舉經驗。
中選會指出，亞洲選舉官署協會（AAEA）是規模最大的區域性選舉官署國際組織，現有20個會員國，中選會主委劉義周日前率團前往菲律賓參加本屆大會，本屆順利脫穎而出當選執行委員國。
中選會綜合規劃處處長莊國祥說，中華人民共和國沒有參加AAEA，參加此組織台灣可分享選舉經驗，也讓世界各國了解台灣民主現況。
今日在亞洲選舉官署協會大會上，菲律賓從印度手中接下新任主席國，新任副主席國由俄羅斯出任，執行委員國除了中華民國外，尚有印度、巴基斯坦、哈薩克、印尼。
據了解，「台灣，中華民國」（Taiwan, Republic of China）為亞洲選舉官署協會創始會員國，曾在2005年及2008年擔任過二任主席國，也曾辦過AAEA會員大會、執行委員會議及不在籍投票學術研討會等，是台灣在中國打壓下，少數能參加的國際組織。
中選會指出，本次大會主題為「性別主流化及社會包容性」，中選會在會中報告「台灣選舉中的性別主流化及社會包容性作為」，並向各國代表提及台灣立法院的婦女席次達38%，為亞洲各國國會中最高，並介紹台灣保障婦女與原住民參選的法律規定。
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