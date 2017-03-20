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李永得被警盤查 侯友宜挺警「行使職權」

警界出身的新北市副市長侯友宜相挺警察作法，「支持勇於行使職權的警察同仁」。（資料照，記者何玉華攝）

2017-03-20  15:54

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得昨天穿夾腳拖、到住家附近買飲料，被5、6名警察盤查，李事後在臉書貼文批北市淪為警察國家。警界出身的新北市副市長侯友宜相挺警察作法，「支持勇於行使職權的警察同仁」。

侯友宜稍早在臉書發文，指出臨檢盤查本來就是警察職權行使法賦予警察的責任，他當刑警20多年，有許多在街頭攔檢的經驗，深知在面對面的時，得到的情資最真實，嚇阻犯罪及維護治安的功能也最強。

侯友宜說，盤查是為了即時進行犯罪預防或偵查，法條上的合理懷疑只是抽象名詞，加上經驗法則及觀察力，才能順利執行這項勤務，不可能要求警察每次盤查的對象百分之百是犯罪者，若等到確定犯罪事實才能有所作為，也失去盤查的意義。

侯友宜說，民眾應該要給主動積極的警察同仁肯定，何況在執勤的下一秒可能就是生死關頭。「不要讓台灣的警察在打擊犯罪還要猶豫不決，支持勇於行使職權的警察同仁！給他們多一點力量！」

對於這樣的言論，網友正、反兩極看法，有人說「支持警察執法」、也有人說「濫權就是侵犯人權！違反大法官解釋令～不值得鼓勵！！」「在台灣，長像還是很重要」。

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