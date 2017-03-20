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馮世寬稱宋仲基「沒他帥」 林俊憲：狂新聞種子選手

2017-03-20  15:32

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬今在立法院外交國防委員會備詢，在討論國軍拍攝台版「太陽的後裔」相關議題時，被民進黨立委莊瑞雄問，韓版的男主角宋仲基是否比自己還帥，沒想到馮很有信心的回答「我看還是差一點！」，此番言論隨即引起關注。對此，民進黨立委林俊憲就在臉書上表示，馮世寬完全綁標狂新聞、「根本是狂新聞種子選手」，建議馮部長講話還是要實在點，否則他講的話也沒人會再相信了。

林俊憲認為，有自信或自我感覺太過良好，那都是個人的事，但身為國防部長、國之棟樑，言論還是應該要謹慎保守些，起碼要讓國民覺得不浮誇、可以相信，不要每天都說自己一百分，「連清泉崗爆發集體吸毒了，都還再一次說自己一百分，現在甚至說自己比宋仲基、金城武帥」。

林俊憲強調，這些狂言絕對會連累到馮世寬平常說的台灣國防國機國造政策、要發展戰機匿蹤性能，馮世寬說慣了狂言，國民很難相信其他的話是認真、或可以達成的，「建議部長宜三思而後言，不要為了上狂新聞，置個人臉皮於度外，否則台灣戰機還沒研發出匿蹤技術前，你自己就會先匿蹤消失在國人的信任圈裡了」。

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  • 國防部長馮世寬今天備詢時，被問「太陽的後裔」男主角宋仲基是否比自己還帥，他竟表示「我看還是差一點」。民進黨立委林俊憲則認為馮世寬的言論「根本是狂新聞種子選手」。（記者王藝菘攝）

    國防部長馮世寬今天備詢時，被問「太陽的後裔」男主角宋仲基是否比自己還帥，他竟表示「我看還是差一點」。民進黨立委林俊憲則認為馮世寬的言論「根本是狂新聞種子選手」。（記者王藝菘攝）

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