兩岸監督條例牛步？ 賴中強籲先準備好保護機制

2017-03-18 21:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕經濟民主連和召集人賴中強律師，在太陽花學運三週年晚會中表示，兩岸協議監督條例遲未通過，而民進黨說要等兩岸破冰再來談，但過去兩次兩岸破冰所簽的協議多為直接生效，國會無從監督，應先準備好保護機制，「先有監督條例才有兩岸協議」。

賴中強在立法院外「我們要一個答案」的晚會中表示，經民連邀請立法院各黨團幹部出席活動，但國民黨、親民黨都不願出席，而民進黨則請社運部副主任出席，然民進黨立院黨團總召柯建銘的辦公室就在附近，請他「大局承擔」、「信守承諾」，一起出席活動。

賴中強表示，民進黨在執政後對兩岸協議監督條例的立場漸趨保守，更有「現在不是時候」、「怕刺激對岸」、「兩岸暫無談判的協議」等說法，但究竟何時才不會刺激中國，而柯建銘當時也經歷過「辜汪會談」，也清楚當年國會來不及監督兩岸協議的歷史。

賴中強指出，因為沒監督條例，時任的行政院長連戰、法務部長馬英九，直接讓辜汪會談所簽的四項協議生效，環顧現下的政治現實、兩岸與國際現實環境，若等到兩岸「春暖花開」後，兩岸重新開始談協議，屆時再來處理監督條例，真的就來不及了。

賴中強最後強調，台灣會不會被逼上兩岸談辦桌，並非民進黨保證他們不會賣台、與馬英九不同就好，總統蔡英文如今面臨來自美國、中國等各方面的壓力及變局，因此一定要先把監督條例這保護機制準備好。