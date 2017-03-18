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洪秀柱抵澎 痛批蔡英文政府搞綠色恐怖

2017-03-18  12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨主席洪秀柱今日抵澎，向澎湖唯一眷村集合社區龍行新城住戶精神喊話，指稱蔡英文政府宣稱台灣有5000共諜，未來恐將以逮捕調查為由，大行綠色恐怖之實，要求眷戶們記起國民黨執政的好，協助國民黨重返執政之路。

陷入激戰的國民黨主席之爭，現任主席洪秀柱抵澎，拜會澎湖最大眷村集合社區龍行新城，但洪表示並非為主席之位而來，而是看看眷村兄弟姊妹，並喚起眷戶們對於過去國民黨執政之好的回憶，民進黨在選舉期間，一直主打「國民黨不倒、台灣不會好」，結果國民黨倒了，民進黨執政變更亂。

洪秀柱表示，蔡英文政府上台以來，兩岸關係凍結了，中國觀光客不來了，觀光經濟就受到影響，沒有人潮就沒有錢潮，而台灣一例一休、同婚反同婚等制度上路，加上年金改革，導致軍公教警消勞各行各業不滿意，讓社會紛紛擾擾，改革愈來愈不安定，讓大家都上街頭抗議。

雖然此次國民黨主席角逐者眾，洪秀柱認為習慣競爭年代來臨，不再是以前喬一喬的年代，但是要有民住風度，遵守遊戲規則，在公平、公正的制度下，公開透明的選舉；同時呼籲民眾重新記起國民黨執政的好，對於台灣這塊土地的貢獻，在什麼地方跌倒，就在什麼地方爬起，2018九合一選舉協助國民黨基層勝利，為重返執政準備。

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  • 國民黨主席洪秀柱抵澎，呼籲民眾記住國民黨執政的好。（記者劉禹慶攝）

    國民黨主席洪秀柱抵澎，呼籲民眾記住國民黨執政的好。（記者劉禹慶攝）

  • 資深榮民對於洪秀柱，表示堅決支持之意。（記者劉禹慶攝）

    資深榮民對於洪秀柱，表示堅決支持之意。（記者劉禹慶攝）

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