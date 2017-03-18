草地野餐音樂會今登場 柯文哲：給市民幸福感
2017-03-18 12:16
柯文哲在北市公園處長黃立遠（前排左二）、公園處苗圃主任陳雅萍（前排右二）陪同下，漫步大安森林公園，享受杜鵑花開的浪漫氣氛。（記者沈佩瑤攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017台北杜鵑季系列活動「看見幸福野餐音樂會」今在大安森林公園登場，現場逾千位民眾熱情參與，市長柯文哲致詞時表示，北市府的目標是將台北城南打造變成杜鵑花的花園城市，如同荷蘭的鬱金香、日本的櫻花一樣，變成台北的地標。
柯文哲在北市公園處長黃立遠、公園處苗圃主任陳雅萍陪同下，漫步大安森林公園，享受杜鵑花開的浪漫氣氛。
不過，柯文哲也忍不住吐槽花開的不是很多，活動後媒體問，是不是覺得辦得不夠美？柯改口說，杜鵑花種下去，包括陽光、水、土壤都需要適應，所以第一年種了十萬株，到現在為止還沒有完全開，「大概開三成」，從三月到四月中，大概慢慢就會全部開了。
至於之後會不會考慮配合花期，更改舉辦杜鵑花季的時間？柯直言，天氣也不是人為可以控制的，反正就是三月到四月這段時間，但打算每年種十萬株、慢慢種，讓台北城南地區幾年後可以變成杜鵑花的花園城市，「希望帶給市民一個幸福的感覺。」
媒體問，有沒有信心跟知名的荷蘭鬱金香、日本櫻花比拚？柯說，人家說數大就是美，數量要夠大，今年是第一屆，慢慢去擴充，幾年後就很漂亮了。
活動邀請韋禮安、白芯羽、謝和弦、Sam Lin、女孩與機器人樂團、萊特姊弟、李德筠等新生代歌手與樂團，以及葉蔻、李明德、羅吉鎮、南方二重唱、民雄、趙詠華等民歌手，超過5個小時的接力演唱，現場還有20輛胖卡餐車準備了各式食物，讓民眾在賞花、聽音樂中，度過美好時光。
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