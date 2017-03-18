出席吳敦義誓師大會 馬英九暗批洪秀柱一中同表
2017-03-18 10:43
前總統馬英九今日出席前副總統吳敦義參選國民黨主席團結誓師大會。（記者叢昌瑾攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義今天上午為競選總部成立舉行「團結誓師大會」，先前曾幫另一位黨魁參選人郝龍斌競選辦公室成立大會站過台的前總統馬英九，也到場為昔日副手站台，馬英九雖從大老高度，未明確表態挺吳，卻以給6位黨魁參選人幾點建議，「點到為止」的方式，質疑現任黨主席洪秀柱曾經提過的「一中同表」。
馬英九表示，國民黨已有25年歷史的兩岸政策「九二共識、一中各表」，不只是國、共兩黨的共識，而是前總統李登輝主政時代的陸委會與對岸海協會的共識，而且是我方提出，對台灣有利，根據兩年前「馬習會」後的民調顯示，如果「一中」是指中華民國，有高達61％的民眾支持「一中各表」，這個政策不宜變動或廢止，改成所謂「一中同表」，否則將讓許多支持者無所適從，他呼籲黨員要堅守這25年來的立場，才能讓兩岸恢復到當年的和平繁榮。
馬英九表示，這次黨主席選舉出現人頭黨員亂象，甚至還有黑道入黨傳聞，國民黨應該把害蟲根除，恢復昔日的陽光形象，他並希望所有黨工保持中立超然，才能使最後當選結果有正當性。
他並強調，國民黨是有是非、講道義、重感情的政黨，但這些特質最近卻被少數黨內同志砲口向內受到影響，不符合目前黨的需求，他甚至看到報導下週有某些黨員要來清算他，指他是「亡國之君」，他要奉勸這些人別做親痛仇快之事。
馬英九表示，國民黨近年遭逢前所未有的挫敗，他當然要負責任，目前黨的情勢如此低迷、處境嚴峻之際，看到有6個人願意出來承擔挑戰，他感到高興，希望大家能同心協力。
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