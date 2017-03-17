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基隆輕軌捷運 蔡英文：每三個月檢查進度

總統蔡英文聽取基隆市長林右昌對未來基隆藍圖的想法。（記者林欣漢攝）

2017-03-17  16:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文今天下午在基隆宣布將在行政院「前瞻基礎建設計劃」中納入南港至基隆輕軌計劃，蔡英文說，基隆正在脫胎換骨，該計畫會善用台鐵的路軌，行駛最先進的輕軌捷運，讓軌道沿線的民眾，都能夠享受到高品質的捷運服務，未來每三個月都會檢查進度，行政院跟交通部一定要持續再接再厲。

蔡英文說，南港除了有捷運、台鐵，高鐵站也已經啟用了，而連結台北和桃園的機場捷運也正式開通，將來，基隆連結南港之後，空港、海港就是一條線，北北基桃的生活圈、產業鏈，全都會串在一起，卻又能夠保持每個地方的生活特色和產業利基。

她說，林右昌對基隆整體產業、 都市發展，有系統性的計畫，過去很多人只會講「北北桃」，今天要把「基隆」放回去，「北北基桃」要共生共榮，一起發展，這是即將要來著手實現的目標。

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  • 總統蔡英文在基隆宣布將在行政院「前瞻基礎建設計劃」中納入南港至基隆輕軌計劃。（記者林欣漢攝）

    總統蔡英文在基隆宣布將在行政院「前瞻基礎建設計劃」中納入南港至基隆輕軌計劃。（記者林欣漢攝）

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