反制黨產會？ 國民黨：持有未兌黃金債券385億元

2017-03-17 10:58

首次上稿 10:22

更新時間 10:58

〔記者施曉光／台北報導〕面對民進黨政府追討黨產，國民黨行管會今日上午召開記者會指出，國民黨目前仍持有尚未兌償的中華民國政府美金債權，如果以3月10日黃金價格每克1188元新台幣計算，總價值達385億1千餘萬元。

國民黨指出，近來該黨清查舊有黨產時，發現一批民國36年中央政府發行的第2期美金公債（U.S. Gold Bonds），雖然年代久遠，但狀況仍完好。

行管會主委邱大展表示，該黨文獻多次記載這筆黃金債券，在戰亂中由專人輾轉運抵台灣，後委託中國信託商業銀行保管，債票總計20萬809張，分裝於68箱內，保存至今，而且在民國78年2月於該黨辦理社團法人登記時，列入所附的財產彙總表，去年國民黨曾與中信銀洽商取回這筆美金公債，但中信銀不同意，至今仍保存在銀行，只能拍照為證。

國民黨指出，依正確計算方式，這批政府債券的本金及未領息票合計為美金3648萬零920.5元，由於當時係採「金本位制」，依美國黃金儲備法案規定，35美元可以兌換1盎司（31.1035克）黃金，因此債券換算黃金為104萬2312餘盎司，約相當於3萬2419公斤。

邱大展指出，當年政府發行美金公債，總額1億美金，分兩期發行，依據法源「三十六年美金公債條例」迄今依然未廢止，為有效法規，雖然民國81年制定「兩岸人民關係條例」，明定在國家統一前，不予處理民國38年以前在大陸發行尚未清償的外幣債券，及民國38年黃金短期公債，當時為國民黨執政，足證國民黨沒有以自己的利益為出發點立法，民國88年大法官解釋也認定，延緩債權人對國家債權的行使合憲，但國民黨至今仍合法持有對國家的債權。

邱大展說，找這些東西出來，不是為了護黨產，而且黨產歸零的承諾沒有改變，只是不希望問題沒搞清楚，就唏哩呼嚕的埋沒真相。

他並坦承，這些錢是「應收帳款」，只要兩岸統一，就可以處理，但會不會統一，他就不知道了。

他並強調，當年國民黨繳購公債，是為穩定國家幣值與重建經濟民生基礎，付出重要的時代貢獻，而且始終未曾兌償到期美金公債，就是以拯救國家財政為最優先。

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