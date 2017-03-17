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司改會議》受刑人好慘......大便還要看時間

2017-03-17  00:07

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第五組第二次分組會議16日召開，與會委員、宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚談到受刑人的環境問題時，特地指出監獄的限水問題，沒供水的時間，得用蓄水桶盛水備用，而另名委員劉北元更語出驚人說「大號要配合限水時間」。

曾是收容人的劉北元表示，監所內有限水措施，受刑人必須配合用水時間，才能使用廁所，如果想大號，同舍房的大哥就會跟你說「現在沒有水，不能大便」。

劉北元說，監所來水的時間不固定，而且每次只有半小時，因此水很珍貴，如果拿去沖馬桶，就會排擠其他人的用水權利，但限制收容人何時才能大號，是不人道的行為。

除了用水，劉北元也點出用電問題，在悶熱的夏天，舍房內的電風扇只開到凌晨4點，電風扇一關，大家就熱醒了，有的人自備電風扇，內裝8顆電池，電量一晚就用完了，還得向合作社購買。

林文蔚表示，夏天的牢房內，溫度大約40度，但監所為了省電，時間一到就關抽風機，造成囚情浮躁，這對對管理人員來說，非常不利於管理。

林文蔚說，四坪的牢房內住了十幾個人，卻只有一個馬桶，收容人要在馬桶邊洗碗、洗衣服、洗澡，衛生條件絕對不可能好。

中正大學法律學系教授盧映潔指出，我國監獄基本生存條件的設施，有很大的缺失，沒有充足的供水系統與通風設備，照明也有問題，應立刻改善。

劉、林、盧等三名委員均認為，監獄不應用水電來懲罰收容人，應立即改善衛生與居住條件，讓環境符合人道需求。

法務部矯正署回應，監所的設計，未來可朝歐盟的規範而行，擴建收容人的生活空間，而我國去年各監所的水電費已缺了7000萬元，將多方籌措財源，盼改善用水用電問題。

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  • 台灣監獄的水電供應有限時限量的規定，對於獄政管理是一大問題。（資料照，記者簡惠茹攝）

    台灣監獄的水電供應有限時限量的規定，對於獄政管理是一大問題。（資料照，記者簡惠茹攝）

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