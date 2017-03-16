被王炳忠質疑共諜 柯P：你問，人家把你當白痴
2017-03-16 12:02
〔即時新聞／綜合報導〕針對新黨發言人王炳忠懷疑北市長柯文哲可能是潛伏已久的共諜一事，柯文哲今天出席活動回應了！
新黨發言人王炳忠提出5項質疑，懷疑柯文哲可能是潛伏已久的共諜，希望請調查局、國安局、相關情治單位立即調查偵辦；柯文哲受訪時表示，「這問題大家都很想問，但你不要問，要給別人問，你問人家把你當白癡」。
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