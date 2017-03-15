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洩密案遭起訴 中媒：馬自編劇本 結局由對手寫完

2017-03-15  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨天被起訴，中媒今天也對此發評論分析，文中直指馬英九會有今日遭遇，其實劇本早已編寫好，且前半段是由馬自己寫的，結局則是由對手寫完。

台北地檢署偵辦前總統馬英九涉嫌洩密等案件昨天偵結，認定馬英九涉嫌洩密，依《通保法》的洩密罪、《個資法》等罪將他起訴。《中評社》對此也發表評論分析，認為馬王政爭不但沒有除掉政敵，還害國民黨輸掉大選、政權拱手讓人。

該篇評論指出，過去就曾預測，馬下台民進黨會算帳，馬英九坐牢機率很高，如今不幸命中，現在馬淪為「被告大戶」，另有10案纏身。

評論也強調，馬英九高喊「公理何在」，代表他還未醒悟，也為時已晚；馬最重可判囚3年，敵人絕不會收手，馬英九想不坐黑牢也難。

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  • 馬英九昨天被起訴，中媒也發評論分析，認為劇本是馬英九自己寫的。（資料照，記者羅沛德攝）

    馬英九昨天被起訴，中媒也發評論分析，認為劇本是馬英九自己寫的。（資料照，記者羅沛德攝）

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