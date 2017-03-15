馬英九遭起訴 BBC：台灣民主進程一部分？

2017-03-15 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九涉嫌洩密、教唆洩密，遭台北地檢署起訴，國際媒體也都紛紛報導，《BBC中文網》則認為，這是民主進程中的通病。

台灣民主化後，馬英九成為繼陳水扁、李登輝之後，連續第三位在卸任後遭到起訴的前元首，《紐約時報》就形容，這是台灣總統的「職業傷害」。《BBC》則認為，這似乎是民主國家進程中的通病，也顯示台灣的民主進程還在持續當中。

BBC報導指出，新興的民主國家中，卸任國家元首之後，或多或少都會與反對黨在法律上有衝突。BBC也提到南韓前總統朴槿惠與巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff），遭到正式彈劾後，也將面臨一連串的官司指控。

相較這些被彈劾的國家元首，BBC指出，台灣總統都是在卸任後才會遇到官司纏身，但面對司法攻防一樣是遲早的事。BBC就說，「或許，這正是民主化後的國家通病。」