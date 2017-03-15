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要洪秀柱徹查！ 郝龍斌直指黨魁選舉有人作弊...

郝龍斌要求公平的選舉。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-15  06:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉戰況激烈，黨員在一夕之間暴增，副主席郝龍斌直言：「這場選舉，有人作弊！」並要求洪秀柱一定要徹底調查。

《鏡週刊》報導，藍營黨魁選舉，預計3月底結算新黨員入黨，郝龍斌說：「這場選舉一堆人集體入黨，用同一個地址、介紹人，擺明了就是有鬼，作弊嘛！」他要求洪秀柱一定要查，並說這件事黨主席和黨中央都有責任，洪秀柱也同意他的看法。

郝龍斌認為，黨員應該是認同黨的理念，願意和黨一起打拚才入黨，不是到選舉前一天才一堆人來，甚至有人頭黨員同時有民進黨和國民黨兩個黨籍的，這是什麼選舉？

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相關關鍵字： 健康醫療 國民黨 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝龍斌
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