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餛飩湯、小紙條、合照 三張經國牌都輸給「他」

國民黨黨魁之爭白熱化，三位參選人紛紛打出「經國牌」，與蔣經國攀關係。（圖擷自臉書「小聖蚊的治國日記」）

2017-01-12  20:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨魁之爭白熱化，三位參選人紛紛打出「經國牌」，不管是喝經國牌餛飩湯、父親與蔣經國的合照、還是曾收過蔣經國的小紙條，都還是輸給「他」！

藍營黨魁選舉戰話題圍繞著「蔣經國」，臉書「小聖蚊的治國日記」PO出一張照片，破解這場經國牌迷思。只見國民黨主席洪秀柱到花蓮出席活動時，還特地走訪蔣經國下鄉必嘗的餛飩店家，大喝「經國牌餛飩湯」，而國民黨副主席郝龍斌則是秀出父親郝柏村與蔣經國陳年舊照；前副總統吳敦義也不遑多讓，更是在演說時拿出蔣經國當年親手寫的一張小紙條，甚至當眾哽咽。

不過這三位候選人再怎麼與蔣經國攀關係，也比不過蔣萬安一句「我阿公是蔣經國」，讓不少網友笑翻，並紛紛留言蓋「經國樓」：「我有去過家樂福的經國店」、「我有在蔣經國死的時候跟著全校默哀」、「我有經國號模型」、「我住經國路這樣可以嗎」、「我還有經國先生的十元硬幣」、「我每天上下班經過兩次經國路」。

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 洪秀柱 蔣萬安 郝龍斌 黨主席 黨魁
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