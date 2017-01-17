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遭質疑未去過超商 郝吳柱紛回應

2017-01-17  14:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰逐漸進入白熱化，台北農產運銷公司總經理韓國瑜質疑現任主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義等人，可能已和社會脫節，沒有親自去超商買過咖啡、茶葉蛋或是泡麵。對此郝吳柱3人紛紛回應，似乎都著重在自己有相當平民化的一面。

據《TVBS》報導，郝龍斌說怎麼可能有人沒去過超商，像他最常去買咖啡的地方就是7-11，茶葉蛋他也常吃，也常常買香蕉。吳敦義則強調，過去因為副總統身分有維安考量，所以不方便去超商，但他也是很常吃麥當勞或摩斯漢堡，一樣很平民化。

至於洪秀柱則因為飲食注重養生，泡麵的確很久沒吃，但她的幕僚則說，超商已是生活中不可或缺的一環，柱柱姐當然也有去過。

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  • 面對自己被質疑有無去過超商，郝龍斌說他都去7-11買咖啡。（資料照，記者張嘉明攝）

    面對自己被質疑有無去過超商，郝龍斌說他都去7-11買咖啡。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 前副總統吳敦義指出自己過去有維安的考量，不方便到超商，但他很常吃麥當勞或摩斯漢堡。（資料照，記者林正堃攝）

    前副總統吳敦義指出自己過去有維安的考量，不方便到超商，但他很常吃麥當勞或摩斯漢堡。（資料照，記者林正堃攝）

  • 國民黨主席洪秀柱幕僚說，柱柱姐有去過超商。（資料照，記者陳志曲攝）

    國民黨主席洪秀柱幕僚說，柱柱姐有去過超商。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 國民黨黨主席 洪秀柱 郝龍斌 韓國瑜
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