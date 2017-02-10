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潘維剛參選黨魁 洪、郝同聲肯定

2017-02-10  14:15

〔記者施曉光／台北報導〕針對前國民黨立委潘維剛可能參選黨魁，表態參選的國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌今天同聲肯定，洪秀柱並表示不意外，郝龍斌則說只因愛黨與「憂黨」。

洪秀柱被媒體問到潘維剛參選的第一時間反應是「很好呀！」她認為，潘維剛擔任民代經驗豐富，也非常認真，在婦女界耕耘很久，可謂是黨、政、軍、情系統都很熟，人脈很廣，出來不是意外。

至於是否擔心潘維剛會瓜分黃復興與婦女票源？洪秀柱說，「不會」，因為每位參選人多少都有票源重疊之處，最重要的是如何爭取黨員認同。

郝龍斌則說，黨內優秀同志願意出來表達自己對黨的熱愛與使命，當然值得肯定，國民黨如此艱困的情況下，大家願意勇敢站出來，原因不過是愛黨與「憂黨」而已。

他呼籲，這是一次「黨內的選舉」，希望所有參選陣營不要壁壘分明，要多對話溝通，像黨中央召集參選人舉行座談會，就是很好的方式，希望未來固定每週召開一次並落實決議。

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  • 洪秀柱不擔心婦女票源遭瓜分，強調最重要的是如何爭取黨員認同。（記者叢昌瑾攝）

    洪秀柱不擔心婦女票源遭瓜分，強調最重要的是如何爭取黨員認同。（記者叢昌瑾攝）

  • 郝龍斌認為，大家願意勇敢站出來，原因不過是愛黨與「憂黨」而已。（資料照，記者張嘉明攝）

    郝龍斌認為，大家願意勇敢站出來，原因不過是愛黨與「憂黨」而已。（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 國民黨 國民黨主席選舉 洪秀柱 潘維剛 郝龍斌
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