抵舊金山與蔡拚場？ 洪秀柱：她是我們的總統

2017-01-15

〔記者施曉光、蔡彰盛、黃美珠／綜合報導〕赴美國僑界募款並爭取海外黨員支持的國民黨主席洪秀柱，昨日抵達舊金山，當地支持者動員接機，由於出訪友邦的蔡英文總統剛好也在當地過境，引發外界聯想洪、蔡拚場。洪秀柱在機場受訪時強調，行程早已預定，何況蔡英文是中華民國總統，不管大家喜不喜歡，都希望蔡英文走出國門到世界任何地方，都能受到很好的規格待遇，「畢竟她是我們的總統」。

僑界關切國民黨多人競爭黨魁，洪秀柱表示，有競爭才會進步，大家把論述說清楚是好事，而且每個人心中都要了解，競爭不是鬥爭，要有民主風範與君子風度，透過民主程序，每個人抒發理念，講清楚要把黨帶往什麼方向，這個過程反而可以凝聚黨內共識，加強團結。

媒體詢問此行是否也要向海外黨員拉票？洪秀柱沒有否認，強調僑胞對國民黨有很大的期許，國民黨選舉挫敗讓他們很難過，希望黨能很快再起，因此她來海外宣揚理念，希望大家一起救亡圖存。

郝赴新竹眷村 號召重返執政

另位宣布參選黨主席的前台北市長郝龍斌，昨天則到竹市「眷村年菜好味道」會場，爭取黨員支持，呼籲大家協助他當選主席，讓國民黨重返執政。

郝龍斌說，他在眷村長大，本身就是黃復興大家庭一份子，也和黃復興黨部原本就有很深厚感情，並非因為選舉才爭取黃復興支持。

郝龍斌稍後前往芎林出席新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會會員大會，他說，國民黨當然要改革，可是國民黨更重要的是要維持兩岸的和平穩定，讓我們不只要能戰，最高目標是要和，所以拜託大家支持他、幫助他，讓他有機會真正維護兩岸的和平。

郝龍斌也在臉書上撰文，強調國民黨要找出下一個卅年的新策略、新未來、接班新血，而且已經刻不容緩。