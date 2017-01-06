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柱姊談黨魁「選票必有我名字」 但她上次說這句...

2017-01-06  23:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉煙硝味漸起，有傳聞指前副總統吳敦義已勸退現任主席洪秀柱、副主席郝龍斌，將以共主姿態宣布參選。不過針對相關傳聞，洪、郝方面今天都予以否認，洪秀柱更信誓旦旦地說「選票上肯定有我的名字」。

不過有趣的是，洪秀柱前年獲提名為國民黨2016總統候選人後，外界盛傳她仍可能遭陣前撤換，她當時也霸氣十足的闢謠，稱明年1月16日「選票上絕對有洪秀柱三個字」。結果當年10月，國民黨臨時全代會通過廢止洪秀柱的提名，改徵召新北市長朱立倫參選總統，選票上最後並沒有洪秀柱三個字。

洪秀柱今天接受媒體訪問，談到自己選黨主席遭勸退的傳聞表示「謠言止於智者」。她強調，大家願意出來承擔是好事，黨內要競爭，不要鬥爭，選票上肯定會有她的名字。

同樣被點名已遭勸退的郝龍斌也透過辦公室表示，民主政黨大家公平競爭，不該有勸退的想法和作為，相關說法就是個謠言。

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  • 洪秀柱談到黨主席選舉，表示「選票上肯定有我的名字」。（資料照，記者王藝菘攝）

    洪秀柱談到黨主席選舉，表示「選票上肯定有我的名字」。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝龍斌
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