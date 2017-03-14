綠委促政府積極替台發聲 林全提務實外交

行政院長林全（左）、外部長李大維（右）今天在立法院同台備詢。（記者廖振輝攝）

2017-03-14 16:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委蘇巧慧下午就台灣國際參與現況質詢行政院長林全。蘇巧慧認為，政府應更積極把握能替台灣發聲的機會，但林全在蘇多次詢問後仍表示，務實外交政策宗旨是「務實處理台灣面臨的困境，不造成更多困擾」，政府希望說到做到，因此做不到的事「我也不想說」。

世界衛生大會（WHA）將於5月舉行，邀請函於3月開始陸續寄發，由於去年我國出席WHA的邀請函「遲到」，還被加註聯合國二七五八號決議文及「一中原則」，台灣今年能否在中國籍秘書長陳馮富珍任內收到邀請函備受外界關注。

民進黨立委蘇巧慧下午質詢行政院長林全時提到，台灣的國際困境不是新政府上台後造成的，但別人掐住我們脖子是一回事，我們能否積極在國際場合替台灣發聲是另一回事。台灣目前在126個重要的國際組織中，僅參與5個，簽訂的FTA佔全球GDP總和也僅有0.8%，「說台灣是國際孤兒一點都不為過」，她認為政府在政策行動方面應更積極替台灣發聲。

林全在蘇巧慧多次詢問後僅強調，台灣參與各種國際組織都希望是「長期而有效的參與」；蘇巧慧接著再就院長、各部長能否出席APEC詢問林全，林全則回答，有任何機會當然應該去，但台灣應「務實處理困境，不要造成更多困擾」，雖然政府應掌握每個替台灣發聲的機會，但政府外交政策既是「務實外交」，就要說到做到，「做不到的事，我也不想說」。