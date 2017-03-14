出席WHA要看中國臉色？ 李大維：這我就不好講了

媒體詢問是否有收到WHA邀請函，外交部長李大維回答現在才3月中旬，還在等進一步的答案。（記者羅沛德攝）

2017-03-14 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月22日至31日於瑞士日內瓦召開，我國去年遲至5月才收到加註一中原則的邀請函，各界關切今年能否順利出席，或可能不被邀請？外交部長李大維受訪時表示，這1個月是關鍵期。

根據《中央社》報導，去年台灣參加WHA時受阻險些無法出席，今年能否順利拿到邀請函備受關注，外交部長李大維下午到立法院接受質詢前接受媒體訪問，有媒體詢問是否有收到WHA邀請函，李大維回答現在才3月中旬，依上週所獲資訊顯示，情況仍不明朗，還在等進一步的答案。

媒體繼續追問，關鍵還是在中國嗎？李大維僅低調表示：「這我就不好講了」，李大維說，能否受邀出席WHA在今後這1個月是關鍵期，會繼續努力爭取。

第70屆WHA大會將在今年5月底召開，往例世界衛生組織（WHO）會在3月開始陸續寄發會員與觀察員的出席邀請函，時序進入3月，各界十分關注我國今年能否參加。