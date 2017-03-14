每月25萬+年至少5百萬 馬英九仍享卸任總統禮遇

2017-03-14 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被控教唆洩密案，北地檢署今偵結並提起公訴。媒體指出，由於卸任總統犯內亂、外患或貪污罪經一審判決有罪確定後，禮遇才會受到影響，因此馬英九的每月25萬元禮遇金以及每年至少5百萬元的事務費，暫時不受影響。

《蘋果日報》報導，2006年修法後，卸任總統禮遇每月可領25萬元禮遇金，每年辦公事務費800萬元，之後逐年遞減100萬元，最終不低於500萬元。禮遇期限則與任期相同，但只要犯內亂、外患或貪污遭判刑確定，就停止禮遇。

報導指出，在國民黨立委主導下，2010年針對前總統陳水扁將條文修正為外患、貪污罪一審被判有罪，就停止禮遇，2010年11月陳水扁卸任禮遇就全遭取消。