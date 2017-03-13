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吳敦義緬懷孫中山 網友：KMT擅長觀落陰

2017-03-13  13:34

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義在臉書上PO文緬懷孫中山，並且以孫中山曾說過的話，導入近日的民生新聞、責怪蔡政府無能。有網友看了吳敦義的PO文以後在PTT上酸道：「國民黨真的一堆擅長觀落陰的」。

吳敦義PO文表示：「國父孫中山先生的三民主義精神早已寫入在中華民國的憲法，他也曾說過：『先把中心的民生問題研究清楚了，然後對於社會問題，才有解決的辦法』，對照當前民進黨蔡政府的施政表現，這句話猶如當頭棒喝！」吳敦義指出，衛生紙要漲價5~8%、黑心廠商流出大量過期乳瑪琳，「凸顯了蔡政府執政無能的囧境」，並且呼籲「民進黨與蔡英文總統重視民生主義的問題」。

對於吳敦義「緬懷孫中山」，網友們在PTT上表示：「緬懷蘿莉控幹嘛」、「國民黨真的一堆擅長觀落陰的」、「這傢伙跟馬英九真的很配」、「原來是擅長觀落陰的朋友呢」、「這蘿莉控在現代早就被FBI抓了」。

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  • 吳敦義在臉書上PO長篇文緬懷孫中山，並提及衛生紙漲價及乳瑪琳過期的問題，怪蔡政府無能。（資料照，記者劉信德攝）

    吳敦義在臉書上PO長篇文緬懷孫中山，並提及衛生紙漲價及乳瑪琳過期的問題，怪蔡政府無能。（資料照，記者劉信德攝）

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