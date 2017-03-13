都更戶盼一坪換一坪 柯文哲：導致都更困難
2017-03-13 10:38
台北市政府今天（13日）舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，台北市長柯文哲致詞時，點出房價高、空屋多、都更慢等北市住屋三大問題。（記者簡榮豐攝）
〔記者何世昌／台北報導〕台北市政府今早在台北晶華酒店舉辦「台北市居住正義論壇Ⅱ」，台北市長柯文哲致詞時，點出北市住屋3大問題：房價高、空屋多、都更慢；話鋒一轉，他也反批都更互懷「不切實際的期待」，導致都更困難。柯文哲表示，為了解決上述問題，北市府將舉行系列論壇尋求共識。
柯文哲表示，在台北市要買房，必須要不吃不喝、工作15年才可能，顯示高房價問題；台北市連續12個月沒住人的房子，約有3.7萬戶，顯示空屋率高；另，按照目前都市更新的速度，預計2000年後才會完成，這顯示都更政策需要大幅修改。
柯文哲又說，過去都更喊出「一坪換一坪」，此舉令民眾有不切實際的期待，多認為都更不需花錢，還能一坪換一坪、再拿車位，此導致都更推動困難。
綜觀以上，北市府的住宅政策會修正，「4年1.8萬戶」公宅開工，還是持續進行，同時，還要透過租金補貼、包租代管、以房養老等手段鼓勵3.7萬戶空屋釋出。另也要透過稅制調整，「減少單一且自住戶」的負擔，並嚴逞囤房。
柯文哲強調，居住問題議題多且雜，1、2場論壇無法全面討論到，因此繼續舉辦，第3場將談都市更新、第4場將談容積率。
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