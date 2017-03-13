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外國月亮比較圓？故宮被爆不願與北市府合作

台北故宮外觀。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-13  10:41

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院今日赴立院報告業務，院長林正儀透露，故宮將進軍2020的東京奧運，爭取在國際露面，不過民進黨立委吳思瑤表示，即將於今年在台北舉行、由北市府執行的「世大運」提議與故宮合作，卻每項都被故宮打槍，批故宮不要「外國的月亮比較圓」。

林正儀提出「新故宮運動」，表示故宮未來對外要加強國際化的交流，對內則是爭取台灣在地的認同，但吳思瑤拿出北市府與故宮的會議資料，北市府提出世大運與故宮門票優惠合作、帶團參觀故宮享優惠票價、合作開發文創商品、文創商店彼此寄賣等提議，統統被故宮拒絕。

吳思瑤認為故宮只希望和東京合作，卻不願與北市府攜手，認為暴露出故宮的本位主義，也指出故宮過去和體育合作並非沒有先例，故宮既然能與KANO合作行銷，卻不願與台北市長柯文哲合作之舉非常離譜。

林正儀表示，將會與北市府協力努力來做。

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