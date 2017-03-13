| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》美國3轟無懸念 8：0完封加拿大
 首頁 > 政治

選北市長首回應 傅崐萁：不要給柯太多壓力

2017-03-13  09:17

［記者王峻祺／花蓮報導］泛藍花蓮縣長傅崐萁外傳有意卸任後征戰台北市長，今早首度回應，表示「在台灣任何一個地方種福田，都是他畢生榮幸」，強調柯市長正在推動市政「不要給他太多壓力」，讓柯能夠把任期做完，更歡迎他可以到花蓮再多來學習！

近日傳聞國民黨有意複製當初「柯P模式」，找花蓮縣長傅崐萁贏回北市選戰，柯文哲昨向媒體表示，「每個人風格不同」，更稱讚傅「霸氣十足、很有決斷力」。

傅崐萁今早首度鬆口回應，表示一定會把花蓮任期做完，能夠翻轉資源最貧困的花蓮，意義彌足珍貴，也責無旁貸，感謝各界關心，希望大家一起關注花蓮建設，歡迎各縣市同步觀摩、學習，讓鄉親得到更好的行政效率及創造更多福祉。

相關影音

廣告
  • 花蓮縣長傅崐萁今強調一定會把花蓮任期做完。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣長傅崐萁今強調一定會把花蓮任期做完。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傅崐萁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：選北市長首回應 傅崐萁：不要給柯太多壓力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.