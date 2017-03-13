選北市長首回應 傅崐萁：不要給柯太多壓力

2017-03-13 09:17

［記者王峻祺／花蓮報導］泛藍花蓮縣長傅崐萁外傳有意卸任後征戰台北市長，今早首度回應，表示「在台灣任何一個地方種福田，都是他畢生榮幸」，強調柯市長正在推動市政「不要給他太多壓力」，讓柯能夠把任期做完，更歡迎他可以到花蓮再多來學習！

近日傳聞國民黨有意複製當初「柯P模式」，找花蓮縣長傅崐萁贏回北市選戰，柯文哲昨向媒體表示，「每個人風格不同」，更稱讚傅「霸氣十足、很有決斷力」。

傅崐萁今早首度鬆口回應，表示一定會把花蓮任期做完，能夠翻轉資源最貧困的花蓮，意義彌足珍貴，也責無旁貸，感謝各界關心，希望大家一起關注花蓮建設，歡迎各縣市同步觀摩、學習，讓鄉親得到更好的行政效率及創造更多福祉。

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