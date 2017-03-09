防偽藥 林全：徹底檢視所有藥品溯源及流向

2017-03-09 11:40

〔記者李欣芳／台北報導〕針對近來降血脂藥「冠脂妥」偽藥事件，行政院長林全今天表示，我們需要借此機會，重新、全面檢討，對於台灣目前不只是偽藥，並包含所有藥品溯源及流向管理、藥廠生產品質管控、醫療院所用藥查核，以及偽藥通報與回收之標準作業程序等各種管理機制，都要在最短時間內徹底檢視，建立完善的制度。

林全說，如此才能有效保障民眾用藥安全，以維護國人健康，建立台灣於國際間的醫藥管理制度的口碑，讓民眾對政府醫藥管理具備信心。

林全今天主持行政院院會時表示，近來坊間偽造降血脂藥「冠脂妥」的事件，造成社會不安；目前在衛福部及檢調機關通力合作下，已將主嫌收押並要求業者全面執行回收及換藥作業。他除了對同仁的努力表示肯定外，也要請衛福部針對回收的偽藥，嚴加管控銷毀，並且積極運用網路、大眾傳播媒體等管道，將社會大眾的擔心與疑問逐一清楚說明，減少不必要的恐慌。同時，對於其他民眾常用或高單價藥品，亦應即刻展開清查，避免再有偽冒情形發生。

他表示，任何危機也會是轉機，此事件考驗整個醫療安全體系，特別是衛福部及有關藥品安全的主管機關，在過去這段時間所做的工作是否得到人民的信賴。因此，需要借此機會，重新、且全面的檢討。