不給選藍中常委？ 傳是針對1名商界背景黨員...

2017-03-08 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會今天決議通過，新入黨或回復黨籍者可以參選黨代表的資格，由現行的4個月延長為1年。媒體報導，此規定變嚴格，是針對一名商界背景的陳姓黨員。

《風傳媒》報導，國民黨中常委呂學樟等27名中常委提案，提高參選黨代表的資格，把4個月拉高為1年，主張繳200元、入黨4個月就能選黨代表，時間太過倉促，不少黨員有疑慮。

報導稱，此規定是針對一名商界背景的陳姓黨員，他在去年入黨，之後便對參選中常委一事積極布局，對現任中常委造成不小壓力。

但主提案人呂學樟解釋，此提案沒有針對性。