婦聯會談黨產 綠委：把大家當笨蛋？

對於婦聯會引歷史名言談黨產問題，立委林俊憲在臉書諷婦聯會嗑太多黨國遺毒，把大家當笨蛋？（資料照，記者林正堃攝）

2017-03-08 14:44

〔記者王俊忠／台南報導〕「自由，自由，多少罪惡假汝之名而行！」，這是法國革命家羅蘭夫人的名言，民進黨立委林俊憲今天在臉書批評，這句歷史名言卻被國民黨與婦聯會為了黨產被調查問題、前仆後繼的拿這句話來說嘴！

林俊憲表示，婦聯會之前聲明要捐款給政府，被踢爆原來是左手捐給右手。婦聯會的財產來自於國家、來自勞軍捐，但婦聯會卻聲稱這是民眾「捐款」，否認是國家的錢；也被財政部長打臉說「這是稅捐。」

林俊憲說，婦聯會現在要被追黨產了，就跳出來說這是罔顧歷史、顛倒功過。婦聯會這是嗑了太多「黨國遺毒」，把大家當笨蛋了？