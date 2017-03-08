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林聰賢遭控縣長任內涉圖利 縣府 :一切依法行政

農委會主委林聰賢，遭到指控，在宜蘭縣長任內，獨厚宜蘭縣五結鄉「綠舞國際觀光飯店」開發案，即便不符農地農用相關法規，仍發放建照，也未撤案恢復農地原貌，且事後開發商龜山島公司的持股，即由四維航運接手，圖利財團3億元；圖為「綠舞國際觀光飯店」園區。（讀者提供）

2017-03-08  12:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］農委會主委林聰賢，遭到指控，在宜蘭縣長任內，獨厚宜蘭縣五結鄉「綠舞國際觀光飯店」開發案，即便不符農地農用相關法規，仍發放建照，也未撤案恢復農地原貌，且事後開發商龜山島公司的持股，即由四維航運接手，圖利財團3億元；宜蘭縣政府表示，開發案中央許可，地方發照，一切依法行政，不知圖利從何而來？

據傳，林姓民眾指控，「綠舞國際觀光飯店」開發案林聰賢涉嫌圖利財團，宜蘭地檢署遂指揮宜蘭縣調站，釐清遭擱置的宜蘭五結鄉「海洋生態科技館案」，為何起死回生，變更為「綠舞日式園區開發案」，之後股權易主，讓原開發商獲利估計約3億元，林聰賢也成為總統蔡英文任內，首位遭檢調鎖定追查的民進黨閣員。

縣政府指出，「綠舞國際觀光飯店」開發案，原為「宜蘭海洋生態科技遊樂館」，申請人於民國92年向交通部觀光局提送興辦事業計畫審查，核准籌設，95年宜蘭縣政府准許開發許可，觀光局也於96年核准興辦事業計畫，縣政府依照觀光局所核定的興辦事業計畫，辦理土地異動登記，變更為遊憩用地。

102年申請人考量全台觀光旅遊大環境改變，依「觀光遊樂業管理規則」等規定，向交通部觀光局提出變更興辦事業計畫，將開發案變更為「綠舞國際觀光飯店」，縣政府工商旅遊處長陳長偉強調，開發案中央許可，地方發照，一切依法行政，不知圖利從何而來?扭曲及不實的報導，應予以譴責。

另外，林姓告發人也指控，綠舞園區用地中，另有兩筆占地共0.7公頃的農牧用地，業者遭控疑未申請變更，直接將農牧用地充當遊憩用地，建造景觀橋與池塘，並作為婚宴場地使用，縣府除涉違法發照，更悖離縣府農地農用政策。

縣政府農業處回應，接獲違規檢舉後，即前往現地勘查時發現，確實約有0.7公頃的農牧用地，未經申請增建擋土牆及庭園造景等行為，未符合農地農用，近期就會依違反農業發展條例及區域計畫法規定進行裁處，罰金多少則仍待統計。

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  • 農委會主委林聰賢，遭到指控，在宜蘭縣長任內，獨厚宜蘭縣五結鄉「綠舞國際觀光飯店」開發案，即便不符農地農用相關法規，仍發放建照，也未撤案恢復農地原貌，且事後開發商龜山島公司的持股，即由四維航運接手，圖利財團3億元。（記者林敬倫翻攝）

    農委會主委林聰賢，遭到指控，在宜蘭縣長任內，獨厚宜蘭縣五結鄉「綠舞國際觀光飯店」開發案，即便不符農地農用相關法規，仍發放建照，也未撤案恢復農地原貌，且事後開發商龜山島公司的持股，即由四維航運接手，圖利財團3億元。（記者林敬倫翻攝）

  • 宜蘭縣政府表示，開發案中央許可，地方發照，一切依法行政，不知圖利從何而來? （記者林敬倫攝）

    宜蘭縣政府表示，開發案中央許可，地方發照，一切依法行政，不知圖利從何而來? （記者林敬倫攝）

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